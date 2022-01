Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 8-Jähriger erliegt den schweren Verletzungen nach Unfall an einem Rodelhang/ Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.01.2022, 02.34 Uhr

Freudenstadt (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall an einem Rodelhang entlang der Reichenbacher Straße. Bei dem Unfall wurde ein 8-Jähriger lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 8-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen und verstarb in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei in Freudenstadt dauern an.

Weiterhin werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Freudenstadt, Tel. 07441 536-550 oder der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden Personen gebeten, die im dortigen Bereich geparkt haben, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell