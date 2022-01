Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vorläufige Festnahme nach Sachbeschädigung und Körperverletzung

Pforzheim (ots)

Ein 25-Jähriger hat in der Oststadt am Montagabend nach seiner vorläufigen Festnahme wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und diese beleidigt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20:15 Uhr zu einem Einsatz gerufen, bei dem sich eine Person nach Einschlagen eines Fensters unberechtigt Zugang zu einer leerstehenden Wohnung in der Oranierstraße verschafft hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung stellte sich heraus, dass sich der junge Mann zunächst gemeinsam mit einer weiteren Person in der Wohnung befand. Dort kam es zum Streit zwischen dem 25-Jährigen und seiner 26-jährigen Begleiterin. Nach Stand der Ermittlungen schlug der 25-Jährige mit der Faust auf die Frau ein. Daraufhin verließ diese die Wohnung und hielt sich auf dem Gehweg auf. Bei der Personenkontrolle verhielt sich der Mann, dessen Personalien noch nicht feststanden, aggressiv. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme wurden ihm aufgrund seines Verhaltens Handschließen angelegt. Beim Verbringen zum Streifenwagen trat der Mann gegen die eingesetzten Beamten. Im Fahrzeug setzte er seine Handlungen fort. Darüber hinaus bespuckte und beleidigte er die Einsatzkräfte. Der 25-Jährige wurde nach ärztlicher Prüfung in Gewahrsam genommen und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell