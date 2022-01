Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Altpapier in Brand gesetzt

Freudenstadt (ots)

Zu einem Brand von Altpapier in einem Container ist die Freiwillige Feuerwehr Freudenstadt am frühen Sonntag morgen gerufen worden.

Der Inhalt des Altpapiercontainers in der Karl-v.-Hahn-Straße in Freudenstadt brannte am Sonntag morgen gegen 06:30 Uhr. Durch die hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr konnte das brennende Altpapier schnell gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam ist bislang nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

