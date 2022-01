Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung zwischen jungen Männern

Pforzheim (ots)

Zu handgreiflichen Streitigkeiten zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden ist es am Freitagabend in der Pforzheimer Innenstadt gekommen.

Drei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden gegen 20:40 Uhr am Leopoldplatz von einem bislang unbekannten Mann, der mit einem E-Roller unterwegs war, provoziert und der 19-Jährige hierbei körperlich angegangen. Als sein 17-jähriger Begleiter dazwischen ging, bekam der unbekannte Angreifer Unterstützung von weiteren bislang unbekannten Personen. Es kam hierauf zu Rangeleien und Bedrohungen zwischen dem knappen Dutzend Personen, in deren Verlauf der 19-Jährige von einem 15-Jährigen einen Faustschlag erhielt. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich in die Baumstraße. Dort wurde dem 19-Jährigen dann noch dessen Einkaufstüte weggenommen, in welcher sich Bekleidung befand.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

