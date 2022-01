Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbrecher erbeuten Bargeld und Wertgegenstände

Pforzheim (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Vogesenallee sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eingedrungen.

Die Täter schoben in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 11 Uhr, zunächst einen Rollladen nach oben und hebelten danach eine Tür auf, um in die im Erdgeschoss gelegene Wohnung zu gelangen. Aus der Wohnung entwendeten sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Wertgegenstände und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Durch die Beamten wurden Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell