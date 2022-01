Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Verdacht der Trunkenheit am Steuer: 48-Jähriger mit über zwei Promille muss Führerschein abgeben

Höfen an der Enz (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein 48-Jähriger am Sonntagnachmittag in Höfen an der Enz wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt. Ein Alkoholvortest hatte über zwei Promille ergeben.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge, soll der 48-Jährige gegen 13:30 Uhr mit seinem Auto von der Bundesstraße 294 aus in die Straße "In den Lauppenwiesen" abgebogen sein. Während der Fahrt soll er einem noch unbekannten Autofahrer die Vorfahrt genommen haben, beinahe mit einem Sandstein kollidiert und auch auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Anscheinend fiel diese Fahrweise Zeugen auf und der 48-Jährige hielt an, als diese ihm kurz hinterhergefahren waren. Im weiteren Verlauf gelang es den Zeugen offenbar, den 48-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern und die Polizei hinzuzurufen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein mit dem 48-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest sodann einen Wert von fast zweieinhalb Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Der Polizeiposten Bad Wildbad bittet weitere Zeugen, insbesondere den noch unbekannten Autofahrer, dem mutmaßlich die Vorfahrt genommen wurde, sich unter der Rufnummer 07081 93900 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

