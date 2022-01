Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert vor Ampel eingeschlafen und von der Polizei geweckt

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen mussten Polizeibeamten einen Autofahrer aufwecken, der mit über 1,0 Promille vor einer Ampelanlage eingeschlafen war.

Gegen 03:50 Uhr befanden sich Polizeibeamte auf Streife im Bereich der Straße "Am Waisenhausplatz" als sie an der Lichtzeichenanlage zur Kreuzung Deimlingstraße aufgrund von Rotlicht anhalten mussten. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie auf der Fahrspur für Linksabbieger einen Fahrer am Steuer eines VW bemerkten, der offensichtlich bei laufendem Motor eingeschlafen war. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, wurde der 31-jährige Fahrer von den Polizeibeamten schließlich geweckt. Hierbei schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sabine Maag

