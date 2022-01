Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Heimsheim - Mann erleidet medizinischen Notfall und kollidiert mit Betonmauer

Heimsheim (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf dem Streckenabschnitt der Bundesautobahn 8 zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 64-jähriger Mann war mit seinem Fahrzeug gegen 20:00 Uhr auf der Autobahn unterwegs, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine dortige Betonschutzleinwand prallte. Die Unfallörtlichkeit befand sich in einer langgezogenen Linkskurve mit Gefälle einer drei-spurigen Fahrbahn. Für diesen Streckenabschnitt gilt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Für die medizinische Erstversorgung des Mannes musste somit der Verkehr zunächst durch eine Streifenwagenbesatzung auf allen drei Fahrspuren verlangsamt und im Anschluss die Strecke für die Fahrzeuge kurzzeitig sogar voll gesperrt werden. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das verunfallte Fahrzeug verlor an der Unfallstelle Betriebsflüssigkeit, woraufhin eine Fremdfirma zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt werden musste. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Simone Unger, Pressestelle

