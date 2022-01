Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über 2,2 Promille verunfallt und geflüchtet

Pforzheim (ots)

Am Freitagnachmittag verursachte ein 34-Jähriger einen Verkehrsunfall und verließ danach die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizeibeamte konnten ihn schließlich ermitteln und festnehmen.

Eine 20 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr, gegen 14:45 Uhr, die St.-Georgen-Steige in Richtung Wurmberger Straße. Als die Straße begann zweispurig zu verlaufen, wurde das Fahrzeug der Frau vom rechts vorbeifahrenden Mercedes des 34-Jährigen gestreift. Unbeirrt setzte dieser seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. An seinem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Trotz seiner Flucht wurde der Fahrer zeitnah ausfindig gemacht. Er war zum Unfallzeitpunkt offensichtlich stark angetrunken. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

