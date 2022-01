Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb/N., B 28 - Stopp-Schild missachtet - Unfallverursacher schwer verletzt

Horb/N., B 28 (ots)

Der 57-jährige Fahrer eines Peugeot war am Samstagvormittag um 10:41 Uhr auf der Kreisstraße 4779 von Rexingen in Richtung Altheim-Rexingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Bundesstraße 28 missachtete er das für ihn geltende Stopp-Schild und fuhr nahezu ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zu einer heftigen Kollision mit einem Nissan, der auf der B 28 in Richtung Bittelbronn fuhr. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Sein Hund, den der Unfallverursacher auf dem Beifahrersitz transportiert hatte, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 44-jährige Nissan-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Freudenstadt hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell