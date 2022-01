Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkener Autofahrer durch Polizei gestoppt

Pforzheim (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein 46-jähriger Autofahrer in der Ötisheimer Straße in Mühlacker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge eines Atemalkohltests wurde bei dem Ford-Fahrer ein Promillewert von etwa 1,56 Promille festgestellt. Anschließend wurde er ins Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht und sein Führerschein sichergestellt.

