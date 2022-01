Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Mühacker (ots)

Das Polizeirevier Mühlacker sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag, auf einem Supermarktparkplatz in der Danziger Straße in Mühlacker, Zeugen. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr den in einer Parktasche abgestellten VW einer 62-Jährigen. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Mühlacker, unter 07041 9693 0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

