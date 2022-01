Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Couragierte Mitarbeiter nehmen renitenten Ladendieb fest - Polizei sucht weitere Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag entwendete ein 41-jähriger Mann aus einem Einkaufsladen einen Rasierapparat und wollte sich im Anschluss mit der Ware aus dem Staub machen. Mehrere Mitarbeiter konnten den Dieb letztlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Gegen 13:00 Uhr befand sich der 41-Jährige in einem Supermarkt in der Hohenzollernstraße als er den ersten Ermittlungen nach von einer Frau dabei beobachtet wurde, wie er den knapp 80 Euro teuren Rasierer aus der Verpackung nahm und diesen einsteckte ohne zu bezahlen. Die Augenzeugin verständigte daraufhin einen Mitarbeiter des Supermarkts, welcher den Verdächtigen nach dem Passieren der Kasse darauf ansprach. Daraufhin wurde der Dieb renitent, ging den Mitarbeiter körperlich an und versuchte zu flüchten. Mit der Hilfe von weiteren Mitarbeitern gelang es letztlich, den mutmaßlichen Dieb festzuhalten.

Da der Tatverdächtige nach den bisherigen Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Beamten weiterhin eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie drei Taschenmesser.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bitte in diesem Zusammenhang, Zeugen, insbesondere die Kundin, welche den Diebstahl beobachten konnte, sich unter 07231/186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

