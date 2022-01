Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verletzte Person und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Mittwochabend in Pforzheim ereignet hat.

Ein 45-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 19:30 Uhr die Jahnstraße in Fahrtrichtung der Calwer Straße. An der Kreuzung zur Weiherstraße bog er nach links in diese ab. Offenbar bemerkte er hierbei einen ihm entgegenkommenden 21-jährigen Mercedesfahrer nicht und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der 21-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Steffen Heidt, Pressestelle

