Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Ladendiebstahl direkt ins Gefängnis

Pforzheim (ots)

Nach begangenem Ladendiebstahl am Dienstagabend in der Pforzheimer Oststadt haben Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 35-jährige Wohnsitzlose wurde gegen 18 Uhr vom Ladendetektiven dabei ertappt, als er in einem Supermarkt in der Oststadt offenbar zwei Flaschen Vodka entwendete. Durch die herbeigerufenen Beamten wurde bei der Überprüfung des mutmaßlichen Diebes festgestellt, dass gegen diesen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer weiteren Straftat bestand. Da der 35-Jährige die hierfür geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun seine Strafe absitzt.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell