Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Ein schwer verletzter Fußgänger ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Pforzheim-Eutingen.

Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem VW gegen 18 Uhr die Hauptstraße im Ortsteil Eutingen in Richtung Pforzheim und bog nach links in die Jägerstraße ab. Aufgrund von Fußgängern, welche an dem dortigen, mittels Ampel geregelten, Fußgängerüberweg die Jägerstraße überquerten, hielt sie ihr Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß an. Als sie dann im weiteren Verlauf wieder losfuhr, erfasste sie, nach derzeitigem Kenntnisstand, mit ihrem Fahrzeug offenbar einen 72-jährigen Fußgänger, welcher ebenfalls noch bei Grün die Jägerstraße überquerte.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

