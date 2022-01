Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmittag wurde ein offenbar alkoholisierter 71-jähriger Autofahrer gestoppt, welcher in Pforzheim in der Wilhelm-Becker-Straße unterwegs gewesen ist.

Der Autofahrer ist Einsatzkräften gegen 14:30 Uhr aufgefallen, da er keinen Sicherheitsgurt während der Fahrt angelegt hatte. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten dann Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Führerschein des 71-Jährigen wurde einbehalten und der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell