POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pannenfahrzeug mit hoher Staubildung

Pforzheim (ots)

Zu einem langen Stau ist es aufgrund eines Pannenfahrzeuges am heutigen Morgen auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost gekommen.

Der 44-jährige Fahrer eines Sattelzugs war gegen 07:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 von Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Im Baustellenbereich nach der Rastanlage Pforzheim kam es aufgrund der Fahrbahnverengung zu stockendem Verkehr. Der 44-Jährige musste seinen Lkw stark abbremsen. Die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen offenbar ungesicherte Ladung schlug durch den Auflieger an die Rückwand der Zugmaschine, welche daraufhin fahruntüchtig im Baustellenbereich liegen blieb. Andere Fahrzeuge waren nach aktuellem Stand nicht beteiligt. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 50.000 Euro.

Zur Bergung wurde ein Abschleppunternehmen herangezogen. Die komplizierte Bergung der Ladung und des Sattelzuges dauerte bis kurz vor 12 Uhr an. Die Bundesautobahn 8 war für die Dauer der Maßnahmen ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Das Staugeschehen stieg schnell auf 14 km Länge an. Die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist nun wieder freigegeben.

