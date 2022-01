Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vorfahrtsverletzung an Stopp-Stelle: Sachschaden verursacht

Pforzheim (ots)

Zu einem Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro ist es bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Bereich der Landesstraße 621 gekommen.

Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem Seat gegen 12:25 Uhr die Straße Unterm Wolfsberg in Richtung Landesstraße 621. An der Einmündung mit der Eisinger Landstraße (L 621) kam es zum Zusammenstoß mit einer 45-jährigen Fahrerin eines Mercedes-Benz. Diese war auf der durch Verkehrszeichen bevorrechtigte Eisinger Landstraße in nördlicher Richtung unterwegs. An beiden unfallbeteiligten Autos entstand Sachschaden. Der Mercedes-Benz wurde vom Unfallort abgeschleppt.

