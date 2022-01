Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Schnellimbissrestaurant

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen in ein Schnellimbissrestaurant in Horb eingebrochen und haben Bargeld aus dem Tresor entwendet.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich am Montag, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 4 Uhr, Zugang zum Schnellimbiss, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Innern des Geschäfts öffneten sie, vermutlich unter Zuhilfenahme von Werkzeug, einen Tresor, aus welchem sie Bargeld entwendeten. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

