POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Auf Autodach eingehämmert - Polizei sucht Zeugen -

Pforzheim (ots)

Am Samstagmittag hat eine Frau unerwartet auf das Autodach eines an der Ampel stehenden VW eingeprügelt und dadurch beschädigt.

Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Geschädigter mit seinem VW die Calwer Straße stadteinwärts. An der Ampelkreuzung zur Jahnstraße musste er in einer Kolonne an der roten Ampel warten. Plötzlich trat eine ihm bekannte Frau an sein Auto und fing unvermittelt an, mit ihrem mitgeführtem Beutel, auf das Autodach einzuschlagen. Als die Ampel "grün" zeigte, bog der Geschädigte in die Jahnstraße ab. An dem Fahrzeug entstand durch diese Attacke ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Fahrzeugführer die ebenfalls an dieser Ampel standen, sich unter 07231/186-3311, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

