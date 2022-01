Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 463 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden.

Gegen 07:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Fiatfahrerin die Bundesstraße 463 von Nagold in Richtung Wildberg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor Wildberg in den Gegenverkehr geriet. In der Folge stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden 26-jährigen Golffahrer frontal zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der 26-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Wildberg geborgen werden. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Fahrerin, sowie deren 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Strecke musste für etwa zwei Stunden zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt werden. Gegen 09:30 Uhr war die Strecke wieder einseitig befahrbar.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell