Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Verdacht der Trunkenheitsfahrt: 26-Jähriger mit über zwei Promille muss Führerschein abgeben

Pfalzgrafenweiler (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein 26-Jähriger am Sonntagabend wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt. Ein Alkoholvortest hatte über zwei Promille ergeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 26-Jährige mit einem VW zwischen 17:40 und 18:05 Uhr zunächst aus Richtung Egenhausen über die Landesstraße 353 nach Pfalzgrafenweiler gefahren und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In Pfalzgrafenweiler soll er dann nach links in Fahrtrichtung Freudenstadt abgebogen und auf der Landesstraße 404 ebenfalls mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Die von einem Verkehrsteilnehmer verständigten Einsatzkräfte konnten den VW kurze Zeit später auf einem Parkplatz stehend in der Nähe der Kreuzung Landesstraße 404/Kreisstraße 4729 feststellen. Der 26-Jährige befand sich regungslos auf dem Fahrersitz und schlief offensichtlich tief und fest. Ein im weiteren Verlauf mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte sodann einen Wert von über zwei Promille zum Ergebnis. Der 26-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamen ein.

Das Polizeirevier Horb bittet weitere Zeugen, insbesondere Personen, die möglicherweise durch die geschilderte Fahrweise gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

