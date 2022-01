Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Zwei Leichtverletzte und Sachschaden nach Überschlag

Althengstett (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am späten Freitagabend zwischen Althengstett und Gechingen ereignet hat.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer fuhr gegen 23:00 Uhr auf der Kreisstraße 4308 von Althengstett in Richtung Gechingen. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Das Fahrzeug überschlug sich und kam, auf dem Dach liegend, auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 21-Jährige und die 19-jährige Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und trugen leichte Verletzungen davon. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell