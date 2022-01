Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Scheibe an Pkw eingeschlagen und Münzgeld entwendet

Mühlacker (ots)

Ein unbekannter Täter hat von Freitag auf Samstag in Mühlacker Münzgeld aus einem Pkw entwendet.

Der Unbekannte schlug in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9:15 Uhr, die Scheibe der Fahrertür an einem Audi ein, der in der Lindachstraße abgestellt war. Das Fahrzeuginnere wurde durchwühlt und Münzgeld im einstelligen Bereich entwendet.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

