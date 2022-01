Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Verdacht der Trunkenheitsfahrt: 53-Jähriger muss Führerschein abgeben

Mönsheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein 53-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend bei Mönsheim.

Der 53-Jährige steht im Verdacht, gegen 20:15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 1134 von Mönsheim in Richtung Wiernsheim unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen zu sein. In der Folge überfuhr das Auto offensichtlich einen Leitpfosten und gelangte in eine Ackerfläche, bevor es auf einem Feldweg zum Stillstand kam. Der 53-Jährige soll dann eine Person aus seinem privaten Umfeld verständigt haben, die ihn anscheinend abholte und zu sich nachhause brachte. Schließlich war es ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer, der das verlassene Auto entdeckte und die Einsatzkräfte alarmierte. Den Beamten gelang es, den Aufenthaltsort des 53-Jährigen zu ermitteln. Nach Kontaktaufnahme stellten die Ordnungshüter fest, dass er betrunken ist. Ein durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis. Da der Mann angab, sowohl vor Fahrtantritt als auch nach dem Unfallgeschehen Alkohol getrunken zu haben, musste er in einem Krankenhaus zur genaueren Bestimmung des Alkoholwerts zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Offensichtich wurde der 53-Jährige durch den Unfall auch leicht verletzt, weiterhin entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

