Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Vorfahrtsverletzung: eine Frau leichtverletzt

Freudenstadt (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagabend in Freudenstadt-Kniebis.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr gegen 19 Uhr bei Schneetreiben die Alte Passstraße und beabsichtigte von dieser nach links auf die Bundesstraße 28 in Richtung Freudenstadt abzubiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem VW einer 40-Jährigen, die auf der Bundesstraße ebenfalls in Richtung Freudenstadt unterwegs war. Durch den Unfall wurde die 40-Jährige leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Beide erheblich beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Im Pkw der 40-Jährigen befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Kinder die Dank ordnungsgemäßer Rückhaltesysteme unverletzt blieben.

Michael Wenz, Pressestelle

