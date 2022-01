Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Flüchtige Ladendiebin tritt Polizeibeamte - Festnahme

Remchingen (ots)

Eine 26-Jährige entwendete am Samstagabend Waren aus einem Supermarkt in Wilferdingen und flüchtete im Anschluss mit dem Diebesgut im Gesamtwert von rund 38 Euro. Bei der Festnahme auf dem Supermarktparkplatz trat sie mehrfach nach der festnehmenden Polizistin und ihrem Kollegen, welche trotz Schmerzen unverletzt blieben.

Die beiden Polizeibeamten befanden sich gegen 20:15 Uhr gerade bei einer Personenkontrolle auf dem Parkplatz des Supermarkts in der Hauptstraße, als sie von einer Mitarbeiterin des Marktes auf die flüchtige Ladendiebin angesprochen wurden. Während ihrer Flucht verlor diese ein zuvor entwendetes T-Shirt, rannte aber mit dem restlichen Diebesgut weiter. Die Polizistin nahm sofort die Verfolgung zu Fuß auf und konnte die 26-Jährige, die nach wenigen Metern ohne Fremdeinwirkung gestürzt war, festnehmen. Noch während sich die Frau zur Abklärung ihrer Identität im Streifenwagen befand, fing sie an, gegen die Seitenscheibe des Fahrzeugs zu treten. Aber weder der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam sie nach, noch interessierte sie die Androhung von Zwangsmaßnahmen. Aufgrund ihrer Renitenz sollten der Frau dann Handschließen angelegt werden. Dagegen wehrte sich die 26-Jährige, indem sie nach beiden Polizisten trat und diese auch traf. Weiterhin fasst sie der Beamtin ins Gesicht und beleidigte sie und ihren Kollegen mehrfach. Letztlich musste die Frau in Gewahrsam genommen werden. Sie war bereits am Morgen desselben Tages in Pforzheim durch ähnlich aggressives Verhalten aufgefallen und bereits hier war ihr eine Gewahrsamnahme angedroht worden. Da die Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die 26-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Tatvorwürfe strafrechtlich verantworten. Unter anderem wird ihr Ladendiebstahl und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell