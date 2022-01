Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des PP Pforzheim

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 08.01.2022, gegen 12:10 Uhr

Niefern-Öschelbronn (ots)

Schwerer Fall der Brandstiftung: mutmaßlicher Tatverdächtiger verstorben

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Niefern-Öschelbronn zu einer schweren Brandstiftung in einem Einfamilienhaus.

Der gestern (Samstag) im Zusammenhang mit der schweren Brandstiftung in Niefern-Öschelbronn in eine Klinik gebrachte 26-Jährige Mann ist heute (Sonntag) verstorben.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

