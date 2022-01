Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker/Maulbronn/Ötisheim - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Mühlacker/Maulbronn/Ötisheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich von Mittwoch auf Donnerstag an gleich drei Bushaltestellen im Enzkreis mutwillig die Glaselemente der Wartehäuschen zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf weit über 1.000 Euro. Gegen 06:15 Uhr am Donnerstagmorgen wurde das Polizeirevier Mühlacker auf die erste zerstörte Scheibe an der Bushaltestelle "Klostersteig 1" in Maulbronn, aufmerksam gemacht. Um 09:30 Uhr erfolgte dann ein Anruf aus Mühlacker, das an der Bushaltestelle "Wertle", in der Enzstraße, ebenfalls die Glasscheibe der Bushaltestelle eingeschlagen wurde. Die dritte zerstörte Glasscheibe wurde gegen 15:00 Uhr in Ötisheim, am Fahrradunterstand am Bahnhof bekannt.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber der Taten, sich unter 07041 9693 0, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell