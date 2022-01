Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Besenfeld/Igelsberg - Fahrzeug überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn

Seewald (ots)

Ein hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagabend zwischen Besenfeld und Igelsberg auf der Bundesstraße 294 ereignet hat.

Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße 294 von Besenfeld in Richtung Igelsberg. Wohl aufgrund einer Unachtsamkeit geriet sein Fahrzeug an den Fahrbahnrand. Der Fahrzeugführer übersteuerte in der Folge sein Gefährt und geriet in den gegenüberliegenden Seitenstreifen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 38-Jährige klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen im Brustbereich. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Steffen Heidt, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell