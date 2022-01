Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Erneuter Einbruch in Wohnhaus

Neuhausen (ots)

Dreiste Diebe sind zum wiederholten Mal in dasselbe Wohngebäude eingebrochen.

Bereits im vergangenen Dezember drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Gemmingenstraße in Neuhausen-Steinegg ein. Hierbei hatten die Täter Schmuck erbeutet. Nun schlugen Einbrecher erneut zwischen dem 03.01.2022, gegen 18:00 Uhr und dem 04.01.2022, gegen 10:45 Uhr zu. Ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

