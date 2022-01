Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Ein schwerverletzter Fahrradfahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am späten Dienstagabend im Kreuzungsbereich der Calwer Straße / Kreuzstraße ereignet hat.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 39-jähriger Autofahrer in Pforzheim die Kreuzstraße und wollte an der Kreuzung zur Calwer Straße in diese nach links einbiegen. Zeitgleich querte ein 43-jähriger Fahrradfahrer fahrenderweise auf dem Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer stürzte aufgrund des Zusammenpralls und zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht keine. An dem Fahrrad waren nach derzeitigem Stand der Ermittlungen weder Reflektoren noch Leuchtmittel angebracht gewesen. Ob dies zur Unfallentstehung beigetragen haben könnte, wird durch die Verkehrspolizeiinspektion derzeit noch geprüft.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell