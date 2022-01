Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Dornstetten (ots)

Nach Stand der Ermittlungen ist im Bereich Dornstetten am Dienstagvormittag eine 61-Jährige Frau alkoholisiert mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei leicht verletzt worden.

Eine 61-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 9:10 Uhr die Landesstraße 398 aus Richtung Dornstetten kommend. Im Bereich einer Linkskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und nach etwa 70 Metern im Wald an einem Baumstamm zum Stehen. Im Anschluss verließ die Fahrerin ihren Pkw und war zu Fuß auf der Landesstraße unterwegs. Ein bei der 61-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab eine Wert von zirka 2,7 Promille. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst verletzungsbedingt in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde zur Beweissicherung Blut entnommen. Der Führerschein der VW-Fahrerin wurde durch die Polizei einbehalten. Der verunfallte Pkw, an dem ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die 61-Jährige gelangt nun wegen einer Verkehrsstraftat zur Anzeige.

