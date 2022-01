Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Pizzeria

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Tür aufgehebelt und Automaten aufgebrochen.

In dem Lokal in der Merianstraße wurden ein Geldspielautomat und der Zigarettenautomat aufgebrochen. Möglicherweise wurden die Täter, die in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 13 Uhr einbrachen, bei der Tatausführung gestört. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

