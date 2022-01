Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Jugendliche Rollerfahrer flüchten vor Polizei

Illingen (ots)

Zwei Jugendliche flüchten vor Polizeikontrolle und begehen mehrere Straftaten.

Vorausgegangen war dem Ganzen ein Hinweis auf eine Ruhestörung, welcher die Beamten des Polizeireviers Mühlacker am späten Montagabend gegen 21:30 Uhr erreichte. Als die Einsatzkräfte in Illingen ankamen, flüchteten zwei Jugendliche umgehend auf Kleinkrafträdern vor den Beamten in Richtung Brühlwiesen. Auf Anhaltezeichen und Blaulicht mit eingeschaltetem Sondersignal reagierten beide Mofa-Fahrer nicht und setzten ihre Fahrt unbeirrt fort. Einer der beiden Fahrer konnte kurz darauf angehalten werden. Hierbei stürzte das Fahrzeug samt Fahrer im Stillstand um und verletzte den Jugendlichen leicht am Bein. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und offenbar unter der Wirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Vortests bestätigten die Vermutung. Der zweite Fahrer nutzte während seiner Flucht einen Waldweg und fuhr sich dort fest. Auch er konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Wie auch bei dem anderen Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch und Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Auch dieser Fahrzeugführer war nicht im Besitz eines Führerscheines und es besteht der Verdacht, dass kein aktueller Versicherungsschutz für das Fahrzeug vorliegt. Beide Jugendliche mussten zu Beweiszwecken jeweils eine Blutprobe abgeben. Sie wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

