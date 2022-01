Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Sachschaden nach Kellerbrand

Tonbach (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand am Sonntagmorgen bei einem Brand In einem Kellerraum im Ortsteil Tonbach. Nachdem der Hausbewohner gegen 07:00 Uhr durch einen lauten Knall geweckt wurde und sogleich die Rauchmelder Alarm schlugen, verständigte der Mann über Notruf die Polizei und Feuerwehr. Diese konnten eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller feststellen, welcher zügig durch die Freiwilligen Feuerwehren Baiersbronn und Tonbach gelöscht wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte ein technischer Defekt den Brand in einem Kellerraum ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Simone Unger, Pressestelle

