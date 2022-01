Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Birkenfeld

Am Freitagabend wurde ein alkoholisierter 43-jähriger Autofahrer gestoppt, welcher in Birkenfeld in der Bahnhofstraße unterwegs gewesen ist.

Einsatzkräften des Polizeireviers Neuenbürg fiel gegen 19:15 Uhr ein vor ihnen fahrender Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Beamten stoppten den Fahrzeugführer kurz darauf und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Einsatzkräften Alkoholgeruch bei dem Fahrer auf. Ein Alkoholvortest ergab bei dem 43-Jährigen rund 1,4 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und er musste eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

