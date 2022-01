Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein Anwohner hat durch seine Anwesenheit am Sonntag im Wohngebiet Arlinger einen möglichen Einbruch verhindert.

Der mutmaßliche Täter wurde durch einen Anwohner gegen 14:00 Uhr dabei beobachtet, wie er zunächst die Höhenstraße entlangging und im weiteren Verlauf in den Eyachweg einbog. An einem Mehrfamilienhaus in der Albtraße versuchte der Unbekannte offenbar die Haustüre gewaltsam zu öffnen. Als er durch einen Anwohner angesprochen wurde, flüchtete der Unbekannte.

Bei dem Flüchtenden handelte es sich um eine männliche Person, circa 180cm groß, knapp 30 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, einer Jacke mit Tarnmuster und einer schwarzen Wollmütze. Des Weiteren führte er einen bunten Rucksack mit sich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

