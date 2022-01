Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auto aufgebrochen: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag die Scheibe an einem Pkw in der Friedenstraße eingeschlagen.

An einem geparkt abgestellten Smart schlugen der oder die bislang unbekannten Täter gegen 14:30 Uhr eine Scheibe ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

