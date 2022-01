Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Altkleidercontainer angezündet

Hochdorf (ots)

Unbekannte haben am Neujahrsmorgen im Ortsteil Hochdorf einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Gegen 09:30 Uhr am Morgen wurde durch einen Anrufer der Brand im Dachsburgweg mitgeteilt. Durch die anwesende Feuerwehr konnte der Brand zwar gelöscht werden, jedoch wurde der Container, sowie der darin befindliche Inhalt durch das Feuer komplett zerstört. Ein hinter dem Container befindlicher Baum wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell