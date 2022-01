Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Remchingen (ots)

Nach Stand der Ermittlungen ist in Remchingen-Nöttingen am Sonntagabend ein 52-Jähriger Mann alkoholisiert mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren, das daraufhin seinerseits an einer Hausfassade zum Stehen kam.

Ein 52-jährige Audi-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 22 Uhr die Karlsbader Straße aus Richtung Keltern-Dietenhausen kommend und prallte hierbei auf einen am Fahrbahnrand parkend abgestellten Fiat. Durch die Wucht der Kollision wurde der Fiat gegen eine Hausfassade geschoben und diese dadurch beschädigt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 38.000 Euro. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beim Audi-Fahrer wurde durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein beim 52-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. In der Folge wurde beim Audi-Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Er gelangt nun wegen einer Verkehrsstraftat zur Anzeige. An der Unfallstelle war nach dem Zusammenprall der Pkw Kraftstoff ausgelaufen und die Fahrbahn musste gereinigt werden. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Remchingen vor Ort.

