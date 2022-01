Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrzeug durch Unbekannten zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Ein in der Hermann-Hesse-Straße abgestelltes Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntagfrüh von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen weißen BMW am Freitag auf der Hermann-Hesse-Straße zum Parken abgestellt. Als er am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30Uhr, zu seinem Auto ging, stellte er tiefe Kratzspuren auf der Fahrerseite seines Fahrzeugs fest. Ebenfalls war sein BMW beschmiert worden und an mehreren Stellen wurde das Blech auf unbekannte Art und Weise eingedrückt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, unter 07041 9693 0, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

