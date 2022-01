Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall beim Abbiegen: Eine Verletzte und Sachschaden

Freudenstadt (ots)

Eine leichtverletzte Frau und 17.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagabend in Freudenstadt.

Gegen 18:05 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Toyota die Stuttgarter Straße und beabsichtigte bei Grünlicht von der Linksabbiegerspur in die Musbacher Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Ford einer 45-Jährigen, welche die Stuttgarter Straße stadteinwärts befuhr und ebenfalls Grün hatte. Durch die Vorrangsverletzung beim Abbiegen wurde die 45-Jährige leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

