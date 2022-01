Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: versuchter Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Unbekannte wollten sich am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:55 Uhr und 19:20 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Haus in Pforzheim-Huchenfeld verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnisse versuchten der oder die bislang unbekannten Täter über den Garten in das Wohnanwesen in der Allmendstraße einzudringen. Der Einbruch gelang aufgrund baulicher Voraussetzungen nicht. Der verursachte Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Zeugen zum Einbruchsversuch oder Hinweisgeber in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Michael Wenz, Pressestelle

