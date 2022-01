Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW-Enzkreis-FDS-PF) Pforzheim - Silvesterbilanz der Polizei

Pforzheim (ots)

Die Silvesternacht ist im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Pforzheim aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig und friedlich verlaufen.

Insgesamt waren in der Nacht von Freitag auf Samstag 230 Einsätze zu verzeichnen.

Zu größere Einsatzlagen während des Nachtdienstes kam es nicht und über Verletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerk oder Böllern liegen keine polizeilichen Einsätze vor.

Den Großteil der Einsatzmaßnahmen stellten Ruhestörungen dar. Insgesamt wurden knapp 40 Vorkommnisse in diesem Zusammenhang abgearbeitet, in etwa die gleiche Anzahl wie beim Jahreswechsel 2020/2021.

Wegen größeren Menschenansammlungen im öffentlichen Raum mit Verstößen gegen die Vorgaben der Corona-Verordnung musste nicht eingeschritten werden.

Pforzheim - Südweststadt

Am Samstag, kurz vor 1 Uhr, wurde Rauch aus einer Wohnung in der Postwiesenstraße gemeldet. Die Wohnungstür musste gewaltsam geöffnet werden. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte rasch erstickt werden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen technischen Defekt, der zum Brand, der keinen Gebäudeschaden mit sich brachte, geführt hat. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Neben der Polizei waren die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst mit Einsatzkräften vor Ort.

Pforzheim - Nordstadt

Gegen 4.45 Uhr wurde in der Brettener Straße ein Audi-Fahrer kontrolliert. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Dem 46-jährigen Autofahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein durch die Polizei einbehalten.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell