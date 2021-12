Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Neuenbürg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 294, kurz vor der Abzweigung in Richtung Dobel, ereignete.

Gegen 00:30 Uhr fuhr der 18-jährige Unfallverursacher mit seinem VW auf der Bundesstraße 294 von Höfen kommend in Richtung Neuenbürg. Auf regenasser Fahrbahn verlor der junge Fahrer die Kontrolle seines Fahrzeugs und kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeuge einige Meter neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 18-Jährige sowie sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Abschleppunternehmen schleppte das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug von der Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme einer Polizeistreife des Polizeipostens Bad Wildbad, konnten diese Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers feststellen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Der junge Mann musste daraufhin die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde einbehalten.

