POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mutmaßlicher Brandtstifter festgenommen

Ein mutmaßlicher Brandstifter wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf frischer Tat durch Polizisten festgenommen.

Die Beamten wurden gegen 00:30 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass in der Rudolfstraße eine Person versuche, ein Fahrzeug der Marke Citroen in Brand zu setzen. Einsatzkräfte nahmen die beschriebene Person kurz darauf vor Ort fest. Das Fahrzeug wurde nach bisherigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Nach einer Beweissicherung entfernten Beamte die getätigten Vorbereitungen für eine Brandlegung an dem Auto. Ein Alkoholvortest bei dem 20-jährigen Mann ergab etwa 2,2 Promille. Er musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an.

