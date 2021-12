Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg-Effringen - Brand eines Holzanbaus

Wildberg (ots)

Der Brand eines Holzanbaus hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Wildberg-Effringen zu Sachschaden im fünfstelligen Bereich geführt.

Eine Bewohnerin erkannte gegen 02:30 Uhr den Brand eines in direkter Nähe zu ihrem Wohnanwesen befindlichen Holzanbaus und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr aus Wildberg löschte den Brand in der Tannenstraße schnell und verhinderte so offensichtlich ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude. Durch die Hitzeentwicklung sind an einem benachbarten Gebäude mehrere Fenster gesprungen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge insgesamt circa 55.000 Euro. Die genaue Brandursache ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

