Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/PF) Bad Herrenalb/Pforzheim - Körperverletzung, Diebstahl und zweimal Widerstand gegen Polizisten: 37-Jähriger kommt in die Zelle

Bad Herrenalb/Pforzheim (ots)

Gleich in zweierlei Städten hat ein 37-Jähriger gegen Einsatzkräfte am Dienstag Widerstand geleistet und steht im Verdacht, mehrere Straftaten begangen zu haben.

Beamte des Polizeipostens Bad Wildbad waren gegen 1 Uhr nachts zu einem Anwesen in der Bad Herrenalber Gaistalstraße geeilt. Zuvor war gemeldet worden, dass der 37-Jährige eine Körperverletzung begangen habe und aggressiv sei. Die Einsatzkräfte erteilten dem Tatverdächtigen im weiteren Verlauf einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Weiterhin leistete er gegen die Maßnahmen der Beamten heftigen Widerstand, sodass diese ihn in Gewahrsam nehmen mussten und es nur mit vereinten Kräften gelang, ihm Handschließen anzulegen. Die Einsatzkräfte brachten den 37-Jährigen in der Folge zum polizeilichen Zentralgewahrsam nach Pforzheim. Er beruhigte sich und er konnte zum Ende der Nacht aus der Zelle entlassen werden. Gewisse Zeit später ging jedoch vonseiten eines Geschäfts im Pforzheimer Hauptbahnhof die Mitteilung über einen Diebstahl ein. Vor Ort trafen die Kräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord sodann auf den kurz zuvor Entlassenen. Er zeigte sich unkooperativ und zunehmend aggressiv. Nachdem er auch nicht gewillt war, in der Bahnhofshalle seinen Mund-Nasen-Schutz ordnungsgemäß zu tragen - jener befand sich unterhalb des Mundes am Kinn - erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis. Der 37-Jährige zeigte sich jedoch uneinsichtig und missachtete den Platzverweis wiederholt. Die Einsatzkräfte mussten den aggressiven Mann unter Zwang aus dem Bahnhofsgebäude bringen. Kurze Zeit darauf kam er jedoch, trotz Platzverweises und weiterhin ohne ordnungsgemäß getragene Maske, wieder zurück ins Bahnhofsgebäude, sodass die Beamten ihn erneut in Gewahrsam nahmen. Dagegen leistete der Tatverdächtige nun zum zweiten Mal erheblichen Widerstand. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte mit üblen Schimpfworten. Nachdem es den Beamten gelungen war, den 37-Jährigen wieder in die Zelle zu bringen, stellten sie eine Verletzung an seinem Ohr fest, wobei noch unklar ist, wie er sich die Verletzung zugezogen hat. Deshalb veranlassten die Einsatzkräfte eine Untersuchung des Tatverdächtigen im Krankenhaus, nach welcher er wieder in der Gewahrsamszelle untergebracht werden konnte. Den 37-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell